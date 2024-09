FOTO – Roma-Venezia 2-1

Allo Stadio Olimpico la Roma ribalta il Venezia, vince 2-1 e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. Al 44' gli ospiti passano in vantaggio grazie a Pohjanpalo: Busio calcia e colpisce il palo, la palla finisce sui piedi del capitano del Venezia, che approfitta della porta sguarnita e sigla la rete del vantaggio. La Roma crolla mentalmente e rischia il clamoroso 0-2: Svilar compie un intervento mostruoso su Pojhanpalo, poi sulla ribattuta di Ellertsson Mancini salva sulla linea in spaccata. Nella ripresa, al 74', una conclusione da fuori di Cristante deviata da Busio ristabilisce l'equilibrio e all'83' Pisilli di testa su calcio d'angolo ribalta il risultato e regala la vittoria agli uomini di Juric. Gli scatti del match: