FOTO - Roma-Udinese 3-0

Prima vittoria della Roma nel campionato in corso. Dopo una settimana complicata tra l'esonero di Daniele De Rossi, l'arrivo di Ivan Juric e le dimissioni della CEO Lina Souloukou, la Roma conquista il primo successo nella quinta giornata di campionato: in un Olimpico in contestazione i giallorossi battono 3-0 l'Udinese. Stappa la gara la rete di Dovbyk al 19', ad inizio ripresa Dybala conquista un rigore e lo trasforma per il raddoppio giallorosso. Al 70' Baldanzi, appena entrato in campo, cala il tris e chiude la gara dopo una bella combinazione con Dovbyk. Gli scatti del match: