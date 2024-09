FOTO – Juventus-Roma 0-0 HT

All'Allianz Stadium di Torino sta andando in scena Juventus-Roma, gara valida per la terza giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è fermo sullo 0-0. La prima vera chance del match capita al minuto 13 sui piedi di Pellegrini, ma la sua conclusione viene deviata in calcio d’angolo da Bremer.

Successivamente ci prova Soulé, ma il tiro si spegne largamente sul fondo. I ritmi non sono elevati e il padrone principale della partita è l’equilibrio. Le due squadre sono bloccate e gestiscono il pallone alla ricerca del varco giusto, senza però trovare l’imbucata.

Al minuto 41 Yildiz si rende protagonista di una grande giocata e va al cross per Vlahovic, il quale calcia in modo sporco e insidia Svilar, ma il portiere della Roma è reattivo e respinge in angolo con un tuffo. Termina così sullo 0-0 un primo tempo piuttosto bloccato e privo di occasioni particolarmente pericolose. Ecco i migliori scatti della prima frazione del match.