FOTO - Genoa-Roma 1-1

Beffa finale per la Roma a Marassi. Dopo i pareggi con Cagliari e Juventus e la sconfitta con l'Empoli, la Roma fa tappa allo Stadio Luigi Ferraris per la quarta giornata di campionato: termina 1-1 con il Genoa. Dopo le occasioni di Dovbyk ed El Shaarawy e un rigore reclamato dai giallorossi, al 37' la Roma sblocca la gara con la rete di Dovbyk, il suo primo gol in giallorosso. Nella ripresa il Genoa avanza e mette in difficoltà la squadra di De Rossi - espulso per somma di ammonizioni - e allo scadere De Winter beffa la difesa giallorossa e Svilar siglando il pareggio. Gli scatti del match: