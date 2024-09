Fiorentina-Lazio, Baroni: "Assegnati due rigori contrari allo spirito del gioco"

DAZN - Al Franchi la Fiorentina batte in rimonta la Lazio per 2-1 grazie ai due rigori siglati da Gudmundsson. Dopo la partita il tecnico biancoceleste, Marco Baroni, ha parlato ai microfoni dei cronisti: "Assegnati due rigori contrari allo spirito del gioco, ho mille partite alle spalle e di solito non vedo assegnare rigori così. Lasciamo che ci sia spettacolo in campo, così è difficile per noi allenatori".