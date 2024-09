Cagliari-Napoli, forte tensione tra le tifoserie: match interrotto per lancio di oggetti

Ancora forti tensioni tra tifoserie in Serie A. Questa volta è successo all'Unipol Domus, campo su cui si sta disputando la sfida tra Cagliari e Napoli. Al venticinquesimo minuto del primo tempo, infatti, la partita è stata sospesa per circa 8 minuti a causa di alcuni problemi sorti tra gli ultras di entrambe le squadre. Si sono registrati lanci di oggetti e di fumogeni e l'arbitro della gara non ha potuto fare altro che interrompere la partita. I tifosi partenopei hanno iniziato a lanciare dei fumogeni verso la Curva Sud dei sardi occupata anche da molte famiglie. Nel tentativo di fermarli, anche uno steward dello stadio è rimasto ferito. Poco dopo l'evento, il capitano e autore del gol del vantaggio azzurro, Giovanni Di Lorenzo, accompagnato anche da Matteo Politano e Lele Oriali, si è recato sotto al settore ospiti per cercare di calmare gli animi. Dopo qualche minuto di tafferugli, l'arbitro La Penna ha potuto finalmente far riprendere il gioco.

(sportface.it)

