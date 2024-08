VIDEO - De Rossi su Dybala: "I tifosi devono essere orgogliosi"

Alla vigilia di Roma-Empoli, Daniele De Rossi è tornato sulla questione Dybala. Queste le sue parole: "Domani i tifosi saranno tutti con noi e lo sarebbero stati comunque, hanno rinnovato in tantissimi prima che questo diventasse un caso, sono sempre rimasti al nostro fianco. Abbiamo visto che reazione ha scatenato la sua scelta, ha rifiutato cifre importanti e non è una cosa comune. In lui vedono anche un leader tecnico, decisione in funzione di quello che è l'amore dei tifosi della Roma nei suoi confronti e nei confronti della squadra. Penso che è una bella storia e non tanto frequente, i tifosi devono essere orgogliosi, queste decisioni sono frutto dell'amore"