VIDEO - De Rossi: "Gli insulti sui social? Non sono piacevoli, ma a volte sono scritti da quattordicenni o subumani..."

Riparte la Serie A e domani alle ore 20:45 la Roma tornerà in campo per affrontare il Cagliari nella prima giornata del campionato 2024/25. Intanto nella giornata odierna mister Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa direttamente dalla sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e si è soffermato sui tanti insulti ricevuti sui social dopo le voci riguardanti un possibile trasferimento di Dybala in Arabia Saudita. Ecco le sue parole: "Do poco peso a queste cose, ma non è stato piacevole. Probabilmente nel quotidiano non direbbero quelle cose nei miei confronti, non auguri tumori o la morte della famiglia a una persona che incontri per strada. Ora sorrido, per 10 minuti danno fastidio. 100 messaggi così sono brutti, ma se fai il calcolo su quanti sono i romanisti sono pochi. Poi a volte apri la foto di quelli che ti scrivono, a volte sono quattordicenni o subumani".