Udinese, infortunio per Sanchez: da valutare in vista del match contro la Roma

Brutte notizie per l'Udinese. Come riportato dalla società friulana tramite un comunicato, Alexis Sanchez si è infortunato durante la seduta di allenamento e ha riportato una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. L'attaccante cileno tornerà sicuramente dopo la sosta e le sue condizioni saranno da valutare in vista del match contro la Roma in programma nel weekend del 22 ottobre allo Stadio Olimpico (data e orario da definire). Ecco il report medico: "Udinese Calcio comunica che Alexis Sanchez ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero".

(udinese.it)

