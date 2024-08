Serie A, Verona-Napoli 3-0: Livramento e Mosquera puniscono Conte. Bologna-Udinese 1-1: Giannetti risponde a Orsolini

La prima giornata di Serie A continua a regalare sorprese. Il Napoli di Antonio Conte, infatti, cade in trasferta per 3-0 contro un grande Hellas Verona. Decisiva la doppietta del colombiano Daniel Mosquera e il gol del capoverdiano Rocha Livramento. Nell'altro match del pomeriggio, invece, il Bologna di Vincenzo Italiano viene fermato sull'1-1 dall'Udinese di Kosta Runjaic. Emiliani in vantaggio grazie al gol dal dischetto di capitan Riccardo Orsolini, friulani che poco dopo agguantano il pareggio grazie alla rete di Lautaro Giannetti.