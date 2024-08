Serie A, Torino-Atalanta 2-1: Pasalic sbaglia dal dischetto al 95', vince Vanoli. Fiorentina-Venezia 0-0: reti bianche a Firenze

Terminate le prime due gare di questa domenica di Serie A, la seconda giornata di campionato. L'Atalanta di Gasperini ha perso in casa del Torino per 2-1: Ilic nel primo tempo ha risposto al colpo di testa di Retegui, nel secondo tempo Adams ha firmato il gol del vantaggio. Al 95' occasione dal dischetto per la Dea: Pasalic si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic. Sull'altro campo, invece, solo un pareggio a reti bianche fra Fiorentina e Venezia: 0-0 tra Palladino e Di Francesco.