Dopo la sconfitta all'esordio in Serie A sulla panchina del Napoli contro il Verona, Antonio Conte ottiene il primo successo con gli azzurri: in serata allo Stadio Maradona il Napoli batte il Bologna di Italiano 3-0 nella seconda giornata di campionato. Apre la sfida la rete di Di Lorenzo allo scadere del primo tempo, nella ripresa Kvaratskhelia raddoppia e in pieno recupero Simeone cala il tris.