Serie A, Lecce-Atalanta 0-4: la Dea travolge la squadra di Gotti e ricomincia a sognare

In attesa di Juventus-Como che chiuderà la prima giornata della Serie A 2024/25, alle 18:30 il Lecce ha ospitato allo Stadio Via del Mare l'Atalanta di Gianpiero Gasperini. La Dea nonostante i tanti indisponibili non inverte il trend positivo dell'anno scorso e riparte alla grande. Grazie ad una "doppia doppietta" dei nuovi arrivati, Mateo Retegui e Marco Brescianini, travolge la squadra di Gotti e vince 0-4 conquistando i primi 3 punti del loro campionato.