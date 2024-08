Serie A, Lazio e Milan si dividono la posta: termina 2-2. Il Napoli rimonta il Parma nel recupero e vince 2-1: esordio con gol per Lukaku, decide Anguissa al 96'

Alle 20:45 sono andate in scena due partite valide per la terza giornata di Serie A e il match Lazio-Milan si è concluso con il punteggio di 2-2. I rossoneri passano in vantaggio al 6' con Pavlovic, ma nel secondo tempo arriva la reazione dei biancocelesti e in quattro minuti (dal 62' al 66') ribaltano la partita con Castellanos e Dia. Al 72' ci pensa Leao, appena entrato dalla panchina, a riportare la gara in equilibrio. Con questo pareggio la Lazio sale a 4 punti, mentre il Milan a 2.

Vittoria rocambolesca per il Napoli, che batte il Parma in rimonta nel recupero per 2-1: gli ospiti passano in vantaggio al 19' con il rigore di Bonny, ma l'espulsione del portiere Suzuki al minuto 75 complica incredibilmente i piani dei crociati, dato che i cambi sono terminati e l'allenatore Pecchia è costretto a mandare in porta il difensore Delprato. Il Napoli si spinge in avanti e al 92' trova il gol del pareggio con Lukaku (rete all'esordio) e al 96' Anguissa sfonda il muro e regala i tre punti ai partenopei. Con questo risultato gli uomini di Conte salgono a 6 punti, mentre il Parma resta a 4.