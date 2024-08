Prosegue la seconda giornata di Serie A con le ultime due partite in programma questo lunedì. Nel pomeriggio il Cagliari ospita in casa il Como di Fabregas, sconfitto alla prima giornata dalla Juventus: termina 1-1. Al 44' la formazione di Davide Nicola si porta avanti con la rete di Piccoli, nella ripresa risponde Cutrone che ristabilisce l'equilibrio chiudendo il match. Il Cagliari ottiene così il secondo pareggio consecutivo, invece il Como conquista il primo punto in campionato.