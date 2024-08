Serie A, Bologna ancora a secco di vittorie: con l'Empoli è solo 1-1. Il Lecce in 10 batte 1-0 il Cagliari: decide Krstovic

Alle ore 18:30 sono andate in scena due partite valide per la terza giornata del campionato di Serie A e il risultato più sorprendente è il pareggio per 1-1 tra Bologna ed Empoli. Succede tutto nei primi minuti di partita: i felsinei passano in vantaggio al minuto 2 con Fabbian e meno di 60 secondi più tardi Gyasi ristabilisce la definitiva parità. Restano ancora a secco di vittorie quindi gli uomini di Italiano (2 pareggi e 1 sconfitta), mentre i toscani sono ancora imbattuti e salgono a 5 punti.

Vince 1-0 il Lecce: battuto il Cagliari grazie alla rete di Krstovic al 26'. I salentini, rimasti in 10 dal 46' in seguito all'espulsione di Dorgu, ottengono il primo successo in campionato, mentre i sardi restano a 2 punti.