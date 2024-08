Serie A, altra vittoria per la Juventus: 3-0 al Verona. Motta: "Con la Roma partita bellissima, saremo al massimo"

La vittoria della Juventus, prossima avversaria della Roma nella terza giornata di campionato, chiude il secondo turno di Serie A: al Bentegodi i bianconeri battono 3-0 il Verona di Zanetti. Al 28' apre la rete di Vlahovic, su assist di Yildiz, e al 39' Savona raddoppia. Nella ripresa, al 53', Vlahovic sigla la doppietta personale dal dischetto dopo il rigore guadagnato da Mbangula. Termina 3-0 per gli uomini di Thiago Motta, che ottiene la seconda vittoria consecutiva sulla panchina bianconera in due giornate disputate.

Dopo la vittoria il tecnico bianconero, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni dei cronisti anche commentando la partita con la Roma in programma domenica allo Stadium: "Vedo una partita bellissima da giocare in casa nostra. La prepareremo bene, saremo al massimo per fare il nostro meglio insieme al nostro pubblico e sicuramente per fare una grande prestazione per arrivare al risultato che vogliamo".

(Dazn)