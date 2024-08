Roma-Empoli, lo striscione della Curva Sud: "Di anno in anno, di stagione in stagione, rimani l'eterno sogno che non conosce ragione"

La prima stagionale in casa. Dopo il pareggio senza reti in Sardegna con il Cagliari, la Roma riceve allo Stadio Olimpico l'Empoli nella seconda giornata di campionato. E la Curva Sud, il settore più caldo del tifo romanista, accoglie con uno striscione la squadra allo stadio: "Di anno in anno, di stagione in stagione, rimani l'eterno sogno che non conosce ragione. Forza Roma".