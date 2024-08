ROMA-EMPOLI: le probabili formazioni. Dybala dall'inizio, torna Paredes a centrocampo

La prima stagionale allo Stadio Olimpico. Dopo il pareggio in trasferta con il Cagliari e la notizia della permanenza di Paulo Dybala in giallorosso, questa sera alle 20.45 la Roma ospita l'Empoli nella seconda giornata di campionato davanti ad oltre 67.000 tifosi. Per l'occasione Daniele De Rossi conferma la linea a quattro composta da Celik, Mancini, Ndicka e Angeliño davanti a Svilar, il tecnico ritrova Paredes - squalificato nella prima giornata - a centrocampo con Cristante, in vantaggio per un posto da titolare su Le Fée, e Pellegrini. Davanti Dybala rientra dall'inizio e con Soulé supporta Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé, Dovbyk.

A disp.: Marin, Ryan, Smalling, Dahl, Sangaré, Nardin, Bove, Le Fée, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Abraham, Shomurodov, Joao Costa, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

EMPOLI: Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.

All.: Sullo (D'Aversa squalificato).

Arbitro: Zufferli. Assistenti: Perrotti - Ceccon. IV uomo: La Penna. VAR: Meraviglia. AVAR: Aureliano.