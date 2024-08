Roma-Empoli, la Tevere celebra Dybala: "Cuore, anima e vita. Grazie Paulo" (FOTO)

"Cuore, anima e vita. Grazie Paulo": con questo striscione, in spagnolo, la Tribuna Tevere celebra Paulo Dybala durante Roma-Empoli, seconda giornata di campionato e prima gara stagionale allo Stadio Olimpico. Lo striscione arriva dopo la scelta della Joya di rifiutare l'offerta dell'Al Qadsiah per trasferirsi in Arabia Saudita restando, quindi, in giallorosso.