ROMA-EMPOLI: arbitra Zufferli. Prima volta con i giallorossi

Sarà Luca Zufferli l'arbitro di Roma-Empoli, partita valida per la seconda giornata di Serie A e in programma domenica 25 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Ceccon, mentre il IV Uomo sarà La Penna. Al VAR ci sarà Meraviglia, mentre l'AVAR sarà Aureliano.

Zufferli ha debuttato in Serie A il 12 febbraio 2023 e incontrerà la Roma per la prima volta in carriera. Un precedente, invece, con l'Empoli: la sconfitta per 1-0 in casa della Cremonese nella stagione 2022/23.

