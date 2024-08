Roma-Empoli: all'Olimpico previsti oltre 67mila tifosi. Cancelli aperti a partire dalle 18:15

Oggi alle 20:45 la Roma ospiterà l'Empoli allo stadio Olimpico per la seconda giornata di Serie A. Per i giallorossi si tratta della prima partita casalinga di questa stagione e i tifosi sono già in fervore. Secondo quanto scritto sul sito ufficiale, infatti, per questa sera sono previsti oltre 67mila persone, che coloreranno di giallo e di rosso tutto lo stadio. I cancelli dell'Olimpico saranno aperti ai tifosi a partire dalle 18:15 e si consiglia di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio d'inizio.

(asroma.com)

