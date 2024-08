Rafa Marin: "Dovbyk è rapido e sa giocare bene: un attaccante davvero molto forte"

Rafa Marin è stato uno dei primi acquisti del Napoli che lo ha prelevato dal Real Madrid, seppur abbia giocato l'ultima stagione in prestito all'Alaves. Il difensore classe 2002 parla così della gara contro il Girona che li attende: "Sarà l'amichevole più complicata. Il Girona è una grande squadra che gioca molto sul possesso palla, ci servirà molto per la Coppa Italia".

Nel Girona, poi, giocava Dovbyk. Che ora ritroverà in Serie A, con la Roma. Ecco la presentazione che ne fa Rafa Marin: "È un giocatore rapido, veloce che sa giocare molto bene la palla. E' davvero molto forte".