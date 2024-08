Dopo le vittorie con Como e Verona, la Juventus lavora in vista del big match contro la Roma di Daniele De Rossi in programma domenica sera all'Allianz Stadium, che sarà sold out. Oggi i bianconeri sono scesi in campo al mattino agli ordini di Thiago Motta e hanno lavorato principalmente sul possesso palla, dopo la consueta fase di riscaldamento. Domani è prevista la seduta di rifinitura e la conferenza stampa del tecnico bianconero alle 13,00.