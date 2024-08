Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo l'ultimo turno di campionato. La Roma , dopo la sfida contro l'Empoli, si presenterà alla partita contro la Juventus senza nessuna sanzione a carico. Nessun diffidato o squalificato in casa giallorossa. Anche il club bianconero non riscontra sanzioni per i giocatori dopo l'ultima partita contro il Verona.

(legaseriea.it)

