FOTO - Roma-Empoli 0-1 HT

Dopo il pareggio col Cagliari, la Roma accoglie l'Empoli nella seconda giornata di campionato, la prima gara stagionale allo Stadio Olimpico. Avvio positivo dei giallorossi con la conclusione di Pellegrini e i due tentativi di Dovbyk, poi l'Empoli spaventa Svilar con Fazzini, Gyasi e Colombo, che a porta vuota centra la traversa di testa. Nel finale di primo tempo il portiere avversario respinge il colpo di testa di Pellegrini e allo scoccare del 45' Gyasi porta avanti i suoi: Pezzella da sinistra, innescato da Fazzini, crossa sul lato opposto per Gyasi che, dopo la deviazione di Colombo, batte Svilar per il vantaggio dell'Empoli. La prima frazione di gioco si conclude con la Roma in svantaggio 0-1. Gli scatti del match: