FOTO - Cagliari-Roma 0-0

Comincia con un pareggio il campionato della Roma. A Cagliari, infatti, la squadra di De Rossi non va oltre lo 0-0. Dopo un primo tempo su ritmi bassi, nella ripresa i giallorossi provano a fare qualcosa in più, sfiorando il gol con Dovbyk, il cui colpo di testa su assist di Dybala (entrato ad un quarto d'ora dal termine) si spegne sulla traversa. Sardi pericolosi soprattutto dalla distanza, quando Marin testa i riflessi di Svilar dal limite, con il pallone che si spegne sul legno dopo il tocco del portiere. Alla fine termine in parità.