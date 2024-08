LIVE - Fiumicino, Roma in partenza per Torino: autografi per Dybala, Paredes e Koné (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO ANNALISA FERRANTE - Domani alle ore 20:45 la Roma affronterà all'Allianz Stadium di Torino la Juventus di Thiago Motta nella partita valida per la terza giornata di campionato e, dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura e aver cenato a Trigoria, i giallorossi sono pronti a partire per raggiungere il Piemonte.

LIVE

21:17 - La Roma è pronta a partire. I giallorossi stanno salendo sull'aereo che li porterà a Torino.

— AS Roma (@OfficialASRoma) August 31, 2024

20:58 - La Roma è arrivata a Fiumicino. Dybala, Paredes e Koné si sono intrattenuti con alcuni tifosi per firmare autografi.

La #AsRoma è pronta a volare verso Torino per la gara contro la #Juventus ???✈️

?✍️ Foto e autografi per Paulo #Dybala prima della partenza per Torino con i tifosi presenti in aeroporto ??#AsRoma pic.twitter.com/NRLxorAlDa

— laroma24.it (@LAROMA24) August 31, 2024