Empoli, Sullo: "Dobbiamo concentrarci su come mettere in difficoltà la Roma" (VIDEO)

Al termine del pareggio interno per 0-0 contro il Monza il vice di Roberto D'Aversa, Salvatore Sullo, ha parlato in conferenza stampa presentando anche la sfida di domenica sera del suo Empoli contro la Roma allo stadio Olimpico. Queste le sue parole: "Adesso dobbiamo concentrarci su come mettere in difficoltà la Roma e come fare a giocare una buona partita perché altrimenti risultato non lo fai. E dopo che hai fatto una buona partita come fare per ottenere il risultato. Non dobbiamo guardare il calendario ma pensare alla Roma. Dobbiamo avere l’umiltà e la determinazione che possiamo fare punti su ogni campo. Sappiamo che non ci riusciremo ma questo è il nostro obiettivo. Di settimana in settimana dobbiamo lavorare per mettere nelle migliori condizioni la squadra di giocare la partita migliore ed arrivare al risultato".