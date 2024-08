Empoli, Solbakken: "Ottima opportunità per rilanciarmi. Ero convinto ancor prima di parlare con Baldanzi" (VIDEO)

L'Empoli ha da poco presentato l'acquisto, arrivato in prestito dalla Roma, di Ola Solbakken. Il norvegese che all'interno della rosa giallorossa non avrebbe trovato spazio ha deciso di accettare questa nuova avventura in Toscana. Ecco le parole del nuovo arrivato.

Arrivi da una stagione abbastanza complicata divisa tra Grecia e Giappone, ti aspettavi di rientrare in Serie A e cosa ti aspetti da questa nuova avventura ad Empoli

"L'ultima stagione non è stata perfetta a causa di alcuni infortuni, ma ora sono felice di essere qui ad Empoli. Ho voglia di scendere in campo e dare il mio contributo"

Che tipo di caratteristiche hai e in che contesto puoi inserirti in questa squadra con cui hai già debuttato sabato scorso

"Nell'ultima partita contro il Monza ho lavorato in entrambe le fasi, sia quella difensiva che quella offensiva creando alcuni pericoli. Sostanzialmente sono un attaccante esterno ma più in generale sono un giocatore che gioca in zone offensive"

Raccontaci come hai vissuto l'arrivo ad Empoli passando da una realtà come Roma

"Non ci saranno problemi ad adattarsi qua ad Empoli che è una piccola città, ma alla quale sono abituato essendo norvegese. Ovviamente c'è una differenza perché Roma è una grandissima città anche se il primo impatto è stato molto positivo".

Hai parlato con qualcuno, tipo Baldanzi, che ti ha raccontato di Empoli? Com'è stata, invece, l'esperienza in Giappone?

"Si ho parlato con Baldanzi ma non molto poiché ero già convinto della mia scelta di venire ad Empoli. Ho parlato con mister D'Aversa e c'era da parte mia la convinzione di fare questo tipo di esperienze. Riguardo al calcio in Giappone è ovviamente un calcio diverso rispetto a quello italiano, ma ci sono comunque dei calciatori di qualità perché ormai ce ne sono in tutto in mondo".

In Italia non abbiamo ancora visto il vero Solbakken, cosa si aspetta Ola da questa esperienza e da questo campionato?

"Empoli credo che sia il posto giusto per mostrare il mio valore. Ogni stagione ed ogni allenamento è importante"

Ti presenti nella settimana della sfida con la Roma di domenica all'Olimpico. Che squadra ci troveremo davanti?

"Sarà una partita molto difficile perché affronteremo una grande squadra che ha dei grandissimi giocatori, inoltre in un'atmosfera molto particolare visto che si gioca all'Olimpico. La Roma è una squadra importante ma noi dovremmo fare un'ottima partita cercando di portare a casa un risultato positivo".