Ciccio Caputo non prenderà parte alla sfida dell'Olimpico contro la Roma. L'attaccante infatti non è stato convocato dal tecnico D'Aversa. Come scrive Gianluca Di Marzio alla base di questa decisione c'è un motivo di mercato, con il giocatore che potrebbe lasciare il club toscano. Si valuta anche una risoluzione.

#Caputo non convocato dall'@EmpoliFC per motivi di mercato. Possibile anche una risoluzione consensuale — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 24, 2024