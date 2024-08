Cagliari-Roma: un centinaio di tifosi all'esterno dell'hotel giallorosso. Acclamato Dybala: "Resta a Roma" (FOTO e VIDEO)

La Roma inizia da Cagliari il suo cammino in campionato: alle 20.45 i giallorossi sono ospiti della squadra di Davide Nicola all'Unipol Domus per la prima giornata di campionato. A più di un'ora dal fischio d'inizio la Roma lascia l'hotel per dirigersi allo stadio: all'esterno della struttura sono presenti un centinaio di tifosi. Ovazione per capitan Pellegrini, Mancini, Abraham e Dybala, al centro delle voci di calciomercato, e alla Joya diversi tifosi hanno chiesto a gran voce di restare a Roma. Il più acclamato, come spesso capita, è il tecnico Daniele De Rossi che è uscito per ultimo dall'hotel.

