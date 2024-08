Cagliari-Roma: presente Souloukou (FOTO e VIDEO)

Da Cagliari inizia il cammino della Roma in campionato: alle 20.45 i giallorossi sono attesi all'Unipol Domus dalla squadra di Davide Nicola per la prima giornata di Serie A. Anche la CEO giallorossa, Lina Souloukou, è presente a Cagliari per assistere al match della formazione di Daniele De Rossi: la dirigente è in viaggio con la squadra per raggiungere lo stadio.