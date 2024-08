Cagliari-Roma: i convocati di De Rossi. C'è Dybala

Daniele De Rossi ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita di domani, la prima stagionale dei giallorossi. La Roma sarà impegnata sul campo del Cagliari e con gli altri, come annunciato dal tecnico in conferenza, ci sarà anche Paulo Dybala.

Portieri: Marin, Ryan, Svilar,

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Mancini, Nardin, Ndicka, Sangaré, Smalling;

Centrocampisti: Baldanzi, Bove, Cristante, Le Fee, Pellegrini, Pisilli, Zalewski;

Attaccanti: Abraham, Joao Costa, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.