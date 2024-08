Cagliari-Roma: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Primo appuntamento stagionale per la Roma. Questa sera alle ore 20.45, i ragazzi di mister De Rossi affronteranno il Cagliari in questa prima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano a questo esordio con la grana Dybala: la Joya, al centro di voci di mercato, partirà dalla panchina in quella che potrebbe essere la sua ultima trasferta da giocatore della Roma. De Rossi è pronto a lanciare i nuovi acquisti Le Fèe, Soulè e Dovbyk.

Dall'altra parte esordio sulla panchina dei sardi per Davide Nicola, che la scorsa stagione concluse la sua avventura all'Empoli battendo proprio i giallorossi all'ultima giornata e regalando la salvezza al club toscano.

DOVE VEDERE CAGLIARI-ROMA IN TV E IN STREAMING

Cagliari-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva DAZN. È possibile attivare DAZN su ogni comune smart tv e su dispositivi mobili quali PlayStation e XBox previo abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI: Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. All: Nicola.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka, Angelino; Le Fée, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy. All: De Rossi.

Diffidati Roma: nessuno. Squalificati Roma: Paredes.

LE QUOTE

CAGLIARI-ROMA 1 X 2 EUROBET 3.80 3.40 2.00 SNAI 3.85 3.40 2.00 PLANETWIN365 3.95 3.35 2.00 STANLEYBET 3.80 3.40 1.99

