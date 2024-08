Domani sarà vigilia di Serie A per la Roma. Alle ore 14:30, infatti, il tecnico Daniele De Rossi sarà presente a Trigoria per la conferenza stampa della vigilia del match contro il Cagliari, in programma domenica alle 20:45 all'Unipol Domus. La squadra si allenerà invece alle ore 18:00, dopo la conferenza di De Rossi. In serata, il gruppo partirà poi per la Sardegna.