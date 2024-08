Cagliari: lavoro in gruppo per Mina e Palomino. Domani alle 13 la conferenza di Nicola

Continua il lavoro di preparazione del Cagliari in vista dell'esordio in Serie A contro la Roma. I sardi durante la seduta odierna si sono concentrati sulla tattica, dando anche spazio ad un lavoro sulle palle inattive. Yerry Mina e il nuovo acquisto José Luis Palomino, per la prima volta si sono parzialmente allenati insieme alla squadra, ancora lavoro personalizzato, invece, per Nadir Zortea e Nicolas Viola. Per domani mattina è fissato un altro allenamento mentre alle ore 13, ci sarà la conferenza stampa del neotecnico dei Casteddu, Davide Nicola.

(cagliaricalcio.com)

