Cagliari: individuale per Zortea e Viola. Mina e Palomino parzialmente in gruppo

Si avvicina la prima di campionato che vedrà i giallorossi impegnati sul campo del Cagliari. I prossimi avversari della Roma si sono allenati oggi in vista dell'impegno di domenica sera. Ecco il report del club sardo:

"Nel programma di oggi attivazione tecnica e sviluppi di gioco, a seguire due gruppi: per i calciatori maggiormente impiegati in Coppa Italia lavoro aerobico di recupero; per gli altri serie di partitelle su campo ridotto. Allenamento individuale per Viola e Zortea; primi lavori parziali con il gruppo per Mina e il neo acquisto Palomino, integrati da esercizi personalizzati. Lo staff ha fissato una nuova sessione di lavoro per domani, giovedì 15 agosto, al mattino".

(cagliaricalcio.com)

