Cagliari, i convocati di Nicola: c'è Palomino, out Zortea e Viola (FOTO)

Al via la Serie A 2024/2025: domani sera la Roma sarà ospite del Cagliari di Davide Nicola per la prima giornata di campionato. Dopo la conferenza stampa il tecnico rossoblù ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro i giallorossi: oltre a Yerry Mina, assente per squalifica, non figurano nella lista dei chiamati Zortea e Viola. È presente, invece, il nuovo arrivato Palomino.

L'elenco dei convocati: Augello, Hatzidiakos, Luperto, Adopo, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Scuffet, Wieteska, Palomino, Pereiro, Zappa, Makoumbou, Pavoletti, Iliev, Obert, Azzi, Sherri, Luvumbo, Kingstone, Piccoli, Felici, Di Pardo.