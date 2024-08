Cagliari, allenamento in vista della Roma: individuale per Zortea e Viola

Dopo la convincente vittoria per 3-1 sulla Carrarese nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il Cagliari torna ad allenarsi. I sardi sono a lavoro per preparare la sfida d'esordio del 18 agosto contro la Roma. La Serie A inizierà tra pochi giorni e i ragazzi di Davide Nicola si sono ritrovati al centro di allenamento per effettuare una nuova seduta. Coloro che sono stati impegnati nel match di Coppa Italia hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il restante dei giocatori si è concentrato su un lavoro in palestra. Ancora lavoro differenziato, invece, per Nadir Zortea e Nicolas Viola.

"Archiviata la vittoria in Coppa Italia, i rossoblù si sono ritrovati subito al CRAI Sport Center per iniziare a preparare la gara di domenica sera contro la Roma, match della prima giornata del campionato di Serie A 2024/25 (i biglietti), in programma all’Unipol Domus.

I calciatori più impegnati ieri in gara hanno svolto un lavoro di scarico; per gli altri forza in palestra, poi in campo tecnica dinamica e giochi di posizione. A chiudere, serie di partite giocate ad alta intensità.

Lavori individuali per Viola e Zortea, Mina prosegue la sua tabella di lavoro.

Domani, mercoledì 14, nuova seduta fissata al pomeriggio".

