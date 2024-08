Atalanta, gravissimo infortunio per Scamacca: crociato, menisco e collaterale ko. Ipotesi stagione finita

Enorme tegola per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nel corso dell'amichevole di ieri contro il Parma Gianluca Scamacca si è immediatamente accasciato a terra dopo aver appoggiato male il ginocchio sinistro e le brutte sensazioni iniziali sono state confermate: come riportato da Angelo Mangiante Sky Sport, il centravanti ha subito la rottura del legamento crociato anteriore, del menisco e del collaterale e sarà operato stamattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. I tempi di recuperi non sono ancora stati definiti (tornerà sicuramente nel 2025), ma l'ipotesi che la sua stagione sia già terminata è piuttosto concreta.

+++Aggiornamento #Scamacca.

Si opera stamattina a Villa Stuart dal Prof. Mariani.

Infortunio purtroppo grave. Ha subito varie lesioni: la rottura del crociato anteriore, del menisco e del collaterale. Forza Gianluca ? @VillaStuart pic.twitter.com/2rcrO8rBuy — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 5, 2024