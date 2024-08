Atalanta, Gasperini: "Zaniolo? Speravamo di vincere questa scommessa, per ora siamo al palo"

Alla vigilia del big match con l'Inter il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa anche della situazione dell'ex giallorosso Nicolò Zaniolo, alle prese con un nuovo infortunio. "Sono passati 2 mesi e finora quel che speravamo di avere da questa scommessa, che speravamo di vincere, non l’abbiamo avuto. Finora siamo al palo, vedremo in futuro", le parole dell'allenatore.