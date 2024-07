Serie A: tutte le novità nelle interviste dal 2024/25. Anche un giocatore in conferenza stampa post-partita

Domani saranno stilati i calendari della Serie A 2024/25 che vedrà alcune novità anche per quanto riguarda le interviste. A cominciare da quella che, fino alla scorsa stagione, veniva svolta a fine primo tempo. Dal prossimo anno, invece, i calciatori parleranno al rientro in campo per la seconda frazione di gioco, pochi istanti prima dunque di ricominciare a giocare.

Cambia anche l’organizzazione della cosiddetta intervista “superflash”. Si tratta di una «rapida intervista congiunta a due calciatori della medesima squadra tra cui il “Man of the Match”». In questo modo i calciatori intervistati saranno due e non più uno come accadeva invece in precedenza.

Altre novità riguarderanno le conferenze stampa a fine partita: oltre all’allenatore, parlerà anche un calciatore della squadra.

(calcioefinanza.it)

