Serie A, derby alla 19° giornata: sarà la terza volta nella storia, prima nell'era dei 3 punti

È stato sorteggiato oggi il calendario della Serie A per la stagione 2024/2025: il derby della Capitale si giocherà nella 19a giornata del girone d'andata e il ritorno è previsto ad aprile, nella 13a giornata. Come fa sapere il portale di statistiche, Roma e Lazio si affronteranno alla 19a giornata per la terza volta nella storia, la prima nell'era dei tre punti a vittoria. Due successi dei giallorossi nei due precedenti: 1-0 nel febbraio 1936 e 2-1 nel febbraio 1938.

