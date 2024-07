Milan, Fonseca: "La grande esperienza alla Roma mi ha spinto a tornare in Italia"

Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan, ha parlato durante la sua conferenza stampa di presentazione da neo tecnico dei rossoneri e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla sua avventura alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

Cosa si porta dietro dalla Roma?

"Ho una grande passione per l'Italia, ho avuto una grande esperienza a Roma. La Serie A è molto particolare. La mia esperienza a Roma è stata molto importante per la mia decisione di tornare in Italia. Conosco bene il campionato, conosco bene gli altri allenatori, conosco bene le caratteristiche della Serie A e sono prontissimo per cominciare".