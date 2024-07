Empoli, Perisan operato alla caviglia destra: out contro la Roma (COMUNICATO)

L'Empoli dovrà fare a meno di Samuele Perisan in vista della sfida contro la Roma, valida per la seconda giornata del campionato e in programma il 25 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Il portiere infatti si è sottoposto nella giornata odierna a un intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa della caviglia destra e dovrà rimanere ai box per alcuni mesi. Ecco il report medico ufficiale: "Empoli Football Club comunica che nella giornata di ieri il calciatore Samuele Perisan è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa della caviglia destra.

L’intervento, eseguito presso la Casa di Cura San Rossore dal Professor Cornelis Nicolaas Van Dijk e dalla Dottoressa Giulia Favilli alla presenza dello staff medico azzurro, è perfettamente riuscito.

L’atleta, dopo una prima fase di riposo assoluto, inizierà il percorso riabilitativo".

(empolifc.com)

