Aia: Rocchi confermato designatore Serie A e B per le prossime due stagioni

Gianluca Rocchi sarà ancora il designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B per le prossime due stagioni. Con un comunicato ufficiale l'Aia (Associazione Italiana Arbitri) ha deliberato "la nomina dei Responsabili CAN, CAN C, CAN D, CAN 5 ÉLITE, CAN 5, CON Professionisti, CON Dilettanti e CON 5 per le stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026, e la nomina dei Componenti delle citate Commissioni per la stagione sportiva 2024/2025": Rocchi, dunque, viene confermato responsabile Can per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026.

