Ufficiale: Zanetti è il nuovo allenatore del Verona

Si va completando il puzzle delle panchine di serie A. Salutato Baroni, approdato al timone della Lazio, il Verona ha ufficializzato l'ingaggio come nuovo allenatore di Paolo Zanetti, che si è legato al club gialloblù fino al 30 giugno 2025 con opzione per il secondo anno.

Zanetti, 41 anni, originario di Valdagno, dopo due anni in Lega Pro, sulla panchina del Sudtirol, è approdato in Serie B con il Venezia, con il quale ha ottenuto la promozione in Serie A. Esonerato dai lagunari dopo 33 giornate, è ripartito la stagione successiva da Empoli, con cui ha centrato la salvezza alla prima stagione prima di essere mandato via nello scorso settembre. Ora l'occasione di guidare il Verona.