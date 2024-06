Ufficiale: Italiano è il nuovo allenatore del Bologna (COMUNICATO)

A pochi giorni dal divorzio con la Fiorentina, Vincenzo Italiano è di nuovo in pista. Il tecnico è infatti stato annunciato dal Bologna come nuovo allenatore della prima squadra in sostituzione di Thiago Motta. Reduce da un positivo triennio in Toscana, il tecnico originario di Karlsruhe ha siglato con il club emiliano un accordo valido fino al 30 giugno 2026. Questo il comunicato completo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Vincenzo Italiano, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026. Nato a Karlsruhe (GER) il 10/12/1977, nel corso della sua carriera da allenatore ha guidato Trapani, Spezia e Fiorentina. Ha ottenuto una promozione dalla Serie C, una promozione dalla Serie B, due qualificazioni alla Europa Conference League raggiungendo entrambe le finali, e una finale di Coppa Italia. Sarà presentato ufficialmente alla stampa nel corso della prossima settimana".

