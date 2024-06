Ufficiale: Fonseca è l'allenatore del Milan

Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan. La notizia, ormai diffusa da tempo, ha preso i crismi dell'ufficialità in mattinata quando prima Ibrahimovic ne ha parlato in conferenza stampa e poi, pochi minuti dopo, è comparsa la nota sui social e sul sito della società rossonera. Fonseca torna in Italia dopo l'esperienza alla Roma tra il 2019 e il 2021.